眼鏡蛇泡酒一個月後「復活」 咬死人
2017-04-10 05:57
〔即時新聞／綜合報導〕毒蛇泡酒當作有益健康的補品，這種養生方式不只台灣才有，但印度有1名男子，將毒蛇浸泡1個月後，拆封準備享用，不料蛇卻突然「復活」，還咬死該名男子。
《巴士的報》報導，這起罕見的案例發生於印度，男子阿爾塔·巴沙坎在住家田園發現1條長約60餘公分眼鏡蛇，於是將牠抓起來浸泡，經過1個月後拆封，正要品嚐美酒，不料，眼鏡蛇竟還活著，朝他咬了1口，由於當地醫院欠缺血清，折騰4小時男子被送到市區醫院，仍告不治，有人認為可能沒有完全密封，或酒精度數不夠，才會發生毒蛇復活咬死人意外。
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