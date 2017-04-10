埃及遇襲至少44死 進入3個月緊急狀態
2017-04-10 04:52
〔中央社〕埃及兩座教堂今天發生爆炸案造成至少44人喪生後，總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）宣布全國進入緊急狀態3個月。
法新社報導，在國防委員會召開會議後，塞西以無畏的態度發表演說，宣布這項消息。
伊斯蘭國（IS）坦承在坦塔（Tanta）與亞力山卓（Alexandria）的兩座教堂發動攻擊，至少44人因而喪命，超過百人受傷。
第1起爆炸案發生在尼羅河三角洲城市坦塔的聖喬治教堂（Mar Girgis），根據衛生部，至少造成27人喪生和78人受傷。
亞力山卓市的聖馬克教堂（Saint Mark）幾小時後也發生爆炸，奪走17條人命和40人受傷，內政部表示，發動攻擊的是自殺炸彈客。
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