提勒森：美攻擊敘利亞 等同向北韓示警
2017-04-10 04:12
〔中央社〕美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）今天表示，美國因敘利亞據稱動用化武攻擊敘國，對包括北韓在內的其他國家是一項警告，亦即假使構成危險，美國「可能加以回應」。
上週美國總統川普與中國國家主席習近平會面後，美國海軍「卡爾文森號」（USS Carl Vinson）航空母艦領軍的打擊群駛向朝鮮半島。提勒森指出，中國同意這是處理北韓核武威脅的必要舉動。
被問到7日攻擊敘利亞的行動是否是向北韓傳達訊息，提勒森對美國廣播公司節目「本週」（This Week）表示：「任何國家都能接收到的訊息是，『如果你違反國際規範，如果你違反國際協議，如果你未能遵守承諾，如果你成為其他國家的威脅，某個時間點就可能採取回應。』」
「關於北韓，我們立場很清楚，我們的目標是朝鮮半島非核化。」
提勒森另外在接受哥倫比亞廣播公司（CBS）「面對全國」（Face the Nation）節目訪問時指出：「中國國家主席習近平明確瞭解，我想他也同意，情勢已更加嚴峻，達到必須祭出行動的特定威脅程度。」
白宮國家安全顧問麥馬斯特（H.R. McMaster）今天說，川普近期內將審視鏟除北韓飛彈「威脅」的選項。
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