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瑞典卡車攻擊主嫌 姓名照片曝光

2017-04-10  03:12

〔中央社〕瑞典媒體今天確認斯德哥爾摩卡車攻擊案的主嫌名叫阿基洛夫（Rakhmat Akilov），這名烏茲別克建築工人育有4名子女，他為了避免遭瑞典當局驅逐出境，平日行蹤神秘。

法新社報導，瑞典「快報」（Expressen）和「晚報」（Aftonbladet）今天均公布阿基洛夫的姓名和照片。

瑞典警方之前僅確認主嫌是1名來自烏茲別克的39歲男子。他涉嫌駕駛一輛偷來的運送啤酒卡車，沿市中心熱鬧的皇后大街（Drottninggatan）人行道疾駛數百公尺，撞倒數人後迎面衝進Ahlens百貨公司。

這起攻擊案造成4死15人受傷，死者包括兩名瑞典人、1名英國男子和1名比利時女子。

嫌犯7日傍晚於斯德哥爾摩以北約40公里的近郊邁什塔（Marsta）落網。

根據不同媒體援引靠近本案調查人員的消息來源報導，這名嫌犯7日在衝撞後身上染血，逃離現場跑到附近的地鐵中央站（T-centralen），趁群眾驚慌滲入人群。下午2時55分，地鐵站內的監視器拍到他的影像。

他接著搭乘快車前往斯德哥爾摩阿蘭達（Arlanda）機場，再搭巴士到邁什塔。他在加油站附設的便利商店的詭異行為引起店員注意，店員進而報警抓人。

警方以涉嫌「（犯下）恐怖主義犯罪謀殺」將他逮捕。

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