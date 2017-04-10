挪威發現疑似炸彈裝置 威脅等級升高

2017-04-10 02:00

〔中央社〕挪威警方昨晚在奧斯陸市中心發現1個爆炸裝置之後，今天升高全國安全威脅等級。

路透社報導，警方今天表示，他們昨晚將1個「類似炸彈裝置」引爆後，逮捕1名自2010年以來住在挪威，且向挪威申請庇護的17歲俄羅斯嫌犯。

這名嫌犯的委任律師告訴「世道報」（Verdens Gang），該嫌否認犯罪。

挪威警察安全處（PST）處長畢雍蘭（Benedicte Bjoernland）說，挪威發生攻擊的風險已從「有可能」（possible）提升至「很可能」（probable），並指新的威脅等級將維持兩個月。

目前仍不清楚嫌犯是否單獨行動，或他有沒有攻擊的意圖。

警方拆彈小組指出，在奧斯陸發現的這個裝置寬約30公分，似乎僅能造成有限度的傷害。

挪威鄰國瑞典首都7日發生卡車衝撞事件，造成4人死亡，15人受傷。瑞典警方表示，這起事件顯然是恐怖攻擊後，挪威當局也保持高度警戒。