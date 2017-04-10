伊斯蘭國炸彈攻擊　埃及兩教堂43死百傷

2017-04-10 00:30

〔中央社〕埃及兩座教堂今天舉行棕枝主日禮拜儀式時遭到炸彈攻擊，官員表示，已知至少共造成43死上百傷，是埃及科普特基督教徒近年遭到的死傷最慘重攻擊。伊斯蘭國已宣稱犯案。

伊斯蘭國（IS）旗下的阿瑪克通訊社（Amaq）在社群媒體帳戶發布聲明說：「伊斯蘭國派出的小組在坦塔（Tanta）與亞力山卓（Alexandria）兩座教堂發動攻擊。」

遭到攻擊的是首都開羅北方120公里城市坦塔與濱海大城亞力山卓的科普特派教堂，而天主教教宗方濟各（Pope Francis）幾周後就將造訪埃及，對埃及的基督徒少數族群表達支持。

埃及官員譴責爆炸攻擊意在散播分裂的種子，方濟各則對科普特基督教領袖瓦德洛斯二世（Tawadros II）表示哀悼。

第一起爆炸案發生在尼羅河三角洲城市坦塔的聖喬治教堂（Mar Girgis），根據衛生部，至少造成27人喪生和78人受傷。民營電視台播出的畫面顯示，聖喬治教堂內的白色牆壁上遍布血跡。

亞力山卓市的聖馬克教堂（Saint Mark）幾小時後也發生爆炸，至少有16人喪生和40人受傷，內政部表示，發動攻擊的是自殺炸彈客。

內政部說，瓦德洛斯二世當時在聖馬克教堂內主持棕枝主日禮拜儀式，自殺炸彈客在門口遭警方攔下，隨即引爆炸彈，瓦德洛斯二世安然無恙。但教會人員說，瓦德洛斯二世在爆炸發生前即已離開教堂。

英國廣播公司（BBC）與美聯社報導，這兩次攻擊使埃及少數基督徒又一次遭到打擊，他們占全國人口約10%，一再成為伊斯蘭極端分子的攻擊目標。

棕枝主日禮拜在復活節前星期天舉行，對基督徒而言標示聖週的開始。

開羅一座教堂去年12月也遭炸彈攻擊，造成29人喪生，當時伊斯蘭國即宣稱犯案，並揚言會再對埃及的基督徒發動攻擊。