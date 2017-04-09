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達賴喇嘛：中國愚弄自己的人民

2017-04-09  23:59

〔即時新聞／綜合報導〕西藏精神領袖達賴喇嘛近日訪問印度引起中國不滿，印方也強硬回復別干涉內政。達賴喇嘛週六（8日）在阿魯納查爾邦（Arunachal）訪問時指出，中國在愚弄自己的人民。

《德國之聲》、《美國之音》報導，達賴喇嘛的轉世者問題引人關注，北京主張，根據中國帝王傳承的歷史，共產黨領袖有權批准下一任達賴喇嘛，但達賴喇嘛說，中國官員無權確認他的繼任者，因為他們是無神論者，不相信宗教觀念。

達賴喇嘛表示，「坦率地說，他們是一派胡言…如果要讓中國政府承擔轉世的責任，那麼中國共產黨必須首先接受輪迴的理論。」轉世傳承製度是否要延續下去，取決於西藏人民，中國不能決定他的繼任者。被問及他是否會轉世為女性時，他說：「可能會」。

達賴喇嘛強調，自己與「政治」無關，西藏人自立的流亡政府處理政治事務，包括西藏問題。對於北京的指責，他說，「人們收到了錯誤的信息。我希望我在這裡訪問的時候能有一名中國官員陪我，看我在做什麼、說什麼。他們應該了解事實。」

達賴喇嘛還表示，「13、4億中國人有權知道事實...他們只有片面和錯誤的信息，這是道德錯誤的，他們在愚弄自己的人民。」

《德國之聲》指出，週六約有至少2萬人聆聽達賴喇嘛近3個小時的宗教講道。

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  • 達賴喇嘛指出，中國在愚弄自己的人民。（路透）

    達賴喇嘛指出，中國在愚弄自己的人民。（路透）

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