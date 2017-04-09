法國政府發布行政命令 將關閉最老核電廠

法國政府今（9）日發布行政命令，宣布將正式關閉法國最早興建的核電廠、費瑟南核電廠；此舉總算達成了法國總統歐蘭德的競選承諾。（美聯社）

2017-04-09 22:56

〔即時新聞／綜合報導〕法國政府今（9）日發布行政命令，宣布將正式關閉法國最早興建的核電廠、費瑟南（Fessenheim）核電廠；此舉總算達成了法國總統歐蘭德的競選承諾，他的任期只剩幾週便屆滿。

綜合媒體報導，法國政府公報今日刊登行政命令，設定正式關閉費瑟南核電廠的條件，行政命令指出，諾曼第（Normandy）海岸弗拉芒維爾（Flamanville）現正興建的新反應爐「啟用」時，費瑟南核電廠將停止運轉。費瑟南核電廠有望在2020年前正式除役。

此舉總算達成了歐蘭德（Francois Hollande）的競選承諾，他的任期下月期滿；歐蘭德2012年競選時，曾誓言要將核能發電自75%佔比降低至50%，並承諾將關閉費瑟南核電廠，提高再生能源發電比例。

位於法國東北部的費瑟南核電廠，1977年開始運行，是法國最早興建的核電廠。由於費瑟南核電廠相當靠近法國、德國、瑞士的交界地區，又位處地震斷層帶，費瑟南核電廠的除役問題相當受到關注。