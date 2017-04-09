埃及亞歷山大教堂也傳爆炸 至少11死
2017-04-09 20:37
伊哈克（Angelious Izhaq）說，自殺炸彈客在教堂外引爆炸彈。（圖擷取自推特）
〔即時新聞／綜合報導〕埃及再傳教堂爆炸，繼開羅北部坦塔市（Tanta）一教堂遭炸彈攻擊後，埃及第2大城亞歷山大也傳出有教堂爆炸，當局表示這起爆炸案目前至少有11人死亡。
綜合外媒報導，亞歷山大曼西亞區的聖馬可教堂（Saint Mark's churc）發生爆炸，埃及衛生部表示，至少造成有11人喪命，受傷人數達66人。
該教堂屬於埃及科普特教會，領袖「塔瓦德羅斯二世宗主教」（Pope Tawadros II）當天在該教堂主持彌撒，其秘書伊哈克（Angelious Izhaq）說，自殺炸彈客在教堂外引爆炸彈，並指出主教沒有受傷。
坦塔市遭攻擊的教堂也屬於科普特教會。
#Egypt#Egypt Video of Aftermath of SBIED attack on #Alexandria, 11 reported killed now. pic.twitter.com/Hg5ia1bmt9— breaking-news （@UrgentNews5） 2017年4月9日
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