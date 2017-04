埃及亞歷山大教堂也傳爆炸 至少11死

2017-04-09 20:37

〔即時新聞/綜合報導〕埃及再傳教堂爆炸,繼開羅北部坦塔市(Tanta)一教堂遭炸彈攻擊後,埃及第2大城亞歷山大也傳出有教堂爆炸,當局表示這起爆炸案目前至少有11人死亡。

綜合外媒報導,亞歷山大曼西亞區的聖馬可教堂(Saint Mark's churc)發生爆炸,埃及衛生部表示,至少造成有11人喪命,受傷人數達66人。

該教堂屬於埃及科普特教會,領袖「塔瓦德羅斯二世宗主教」(Pope Tawadros II)當天在該教堂主持彌撒,其秘書伊哈克(Angelious Izhaq)說,自殺炸彈客在教堂外引爆炸彈,並指出主教沒有受傷。

坦塔市遭攻擊的教堂也屬於科普特教會。

#Egypt#Egypt Video of Aftermath of SBIED attack on #Alexandria, 11 reported killed now. pic.twitter.com/Hg5ia1bmt9