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埃及亞歷山大教堂也傳爆炸 至少11死

伊哈克（Angelious Izhaq）說，自殺炸彈客在教堂外引爆炸彈。（圖擷取自推特）

2017-04-09  20:37

〔即時新聞／綜合報導〕埃及再傳教堂爆炸，繼開羅北部坦塔市（Tanta）一教堂遭炸彈攻擊後，埃及第2大城亞歷山大也傳出有教堂爆炸，當局表示這起爆炸案目前至少有11人死亡。

綜合外媒報導，亞歷山大曼西亞區的聖馬可教堂（Saint Mark's churc）發生爆炸，埃及衛生部表示，至少造成有11人喪命，受傷人數達66人。

該教堂屬於埃及科普特教會，領袖「塔瓦德羅斯二世宗主教」（Pope Tawadros II）當天在該教堂主持彌撒，其秘書伊哈克（Angelious Izhaq）說，自殺炸彈客在教堂外引爆炸彈，並指出主教沒有受傷。

坦塔市遭攻擊的教堂也屬於科普特教會。

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