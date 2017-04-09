什麼原因使川普下令攻敘？ 美媒：2張照片！

川普日前下令轟炸敘利亞。（美聯社）

2017-04-09 21:06

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普慣用視覺思考，他下令用飛彈空襲敘利亞空軍基地後，美國媒體報導，有2張讓川普動容的畫面，是導致他下令攻敘的原因之一。

《華盛頓郵報》指出，川普上任後，他的團隊表示，川普是視覺和聽覺學習者，簡報應盡量減少字數，多使用圖形和圖片，此次下令攻擊敘利亞，也與2張震撼照片有關。

報導指出，多位行政官員和國會議員表示，2張照片分別為中毒幼童被噴水清洗、1名父親抱著中毒身亡的雙胞胎兒子。有川普高級顧問透露，川普當天整天盯著電視關心該事件，川普也曾對他的幕僚表示，敘利亞的事件「糟透了」、「恐怖」。

另外報導也認為，不只是2張照片，川普此舉也可能是展示，他與挺敘利亞政府軍的俄羅斯總統普廷互不相關，也可能藉此展現自己比前總統歐巴馬更強悍。

至於英國《每日郵報》則認為，川普下令攻敘，也可能與其女伊凡卡（Ivanka Trump）有關，因為伊凡卡在網路上譴責敘利亞化攻，表示自己「心碎及憤怒」，不到24小時後川普就一反過去立場，下令轟炸敘利亞。