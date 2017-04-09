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罰買春客法案滿周年 法國性工作者：懲罰錯人

昨日（6日）在法國約有150名性工作者走上法國巴黎市中心示威遊行，舉著標語，抗議政府買春客處罰法案滿一周年。（法新社）

2017-04-09  22:53

〔即時新聞／綜合報導〕昨日（6日）在法國約有150名性工作者走上法國巴黎市中心示威遊行，舉著標語，抗議買春客處罰法案（la pénalisation des clients）滿一周年。

拿著「性工作是工作（Sexwork is work）」、「我的身體是我的事（My body is my business）」等標語的示威人士有男有女，一些示威者臉上戴著白色面具、畫著妝或帶著太陽眼鏡。當天天氣晴朗氣溫涼爽，示威者從皮加勒（Pigalle）出發，這是一個性交易著名的地區。他們強調「停止罰款，我們的敵人是愛滋病、鎮壓和偽善，不是我們的顧客。」

在法國賣淫雖然合法，但拉皮條與經營妓院則違法，而去年通過的法案，以罰買春客不罰性工作者為原則，使得被抓到的顧客，可被處以最高3750歐元（約當台幣12.4萬元）的罰金。該法案上路後，性工作者表示，這導致他們的顧客減少，連帶的也影響到他們能挑選的顧客也跟著減少，增加了「不安全性行為和暴力行為」發生的可能性。

在歐洲，拉皮條都是不合法的，但在去年包括法國、英國與瑞典，開始懲罰這些買春客。

拿著「性工作是工作（Sexwork is work）」、「我的身體是我的事（My body is my business）」等標語的示威人士有男有女，一些示威者臉上戴著白色面具、畫著妝或帶著太陽眼鏡。（法新社）

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