罰買春客法案滿周年 法國性工作者：懲罰錯人

〔即時新聞/綜合報導〕昨日(6日)在法國約有150名性工作者走上法國巴黎市中心示威遊行,舉著標語,抗議買春客處罰法案(la pénalisation des clients)滿一周年。

拿著「性工作是工作(Sexwork is work)」、「我的身體是我的事(My body is my business)」等標語的示威人士有男有女,一些示威者臉上戴著白色面具、畫著妝或帶著太陽眼鏡。當天天氣晴朗氣溫涼爽,示威者從皮加勒(Pigalle)出發,這是一個性交易著名的地區。他們強調「停止罰款,我們的敵人是愛滋病、鎮壓和偽善,不是我們的顧客。」

在法國賣淫雖然合法,但拉皮條與經營妓院則違法,而去年通過的法案,以罰買春客不罰性工作者為原則,使得被抓到的顧客,可被處以最高3750歐元(約當台幣12.4萬元)的罰金。該法案上路後,性工作者表示,這導致他們的顧客減少,連帶的也影響到他們能挑選的顧客也跟著減少,增加了「不安全性行為和暴力行為」發生的可能性。

在歐洲,拉皮條都是不合法的,但在去年包括法國、英國與瑞典,開始懲罰這些買春客。