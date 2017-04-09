原訂月底訪埃及 教宗譴責教堂爆炸案
2017-04-09 19:31
教宗原訂本月底造訪埃及。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕埃及一間教會今天傳出爆炸事件，死傷人數增至25死71傷，即將到訪開羅的教宗方濟各也發表譴責，他呼籲恐怖分子、武器製造者應停止暴力。
綜合外媒報導，埃及北部城市坦塔（Tanta）一間教會今天爆炸，埃及官方人員表示，目前已造成25人死亡，71人受傷；事件也可能影響教宗訪問埃及的計畫。
教宗原本預計28日造訪埃及，當地主教表示，教宗願意到訪，代表埃及是個安全的地方，不過今天卻傳出爆炸案。教宗方濟各也出面發表談話。
教宗表示，對該科普特教會（Coptic church）和所有親愛的埃及國民表示哀悼，並為受難者祈禱。他也呼籲恐怖分子、武器製造者應停止暴力。
報導指出，柯普特基督徒約佔埃及10%人口，與大多數穆斯林關係融洽，不過最近屢次成為攻擊目標。
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