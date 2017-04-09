掃黃半年鑑定5萬部A片 強國警嘆視力明顯下滑

2017-04-09 21:53

〔即時新聞／綜合報導〕看A片看出職災！中國為了掃黃，聘請一批「鑑黃師」鑑定A片，不過其實他們一點也不輕鬆，最近傳出有警察半年內被迫看5萬部A片，造成視力明顯下滑。

中國《揚子晚報網》報導，很多人認為鑑黃師很輕鬆，但其實門檻極高，除了規定已婚、年滿45歲外，還須具備高心理素質、熟悉法律等條件。他們的工作內容主要是「淫穢色情物品」的鑑別等。

一名46歲的鑑黃師顧維宏透露，他已擔任此職務10年，最近已造成嚴重職災，長期看片對其視力傷害大，曾經在半年內和6名同事狂看5萬部A片。

報導指出，鑑黃師接到鑑定委託就要立刻投入工作，最近傳播淫穢物品手段越來越隱蔽，增加鑑黃師的工作量，他們在看片時不能快轉，通常要把全片看完，工作量相當可觀。