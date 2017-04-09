女大生剃光頭謊稱罹癌 募得23萬元善款

2017-04-09 21:45

〔即時新聞／綜合報導〕美國有名女大學生被控向同儕謊稱自己得到胃癌，利用他人愛心進行募款活動，她在活動中募得了7500美元（約23萬元新台幣）的善款，此騙局連女大生的父母，都被蒙在鼓裡。

《每日郵報》報導，當時就讀北肯塔基州大學的施馬爾（Kelly Schmahl）在去年秋天加入了婦女聯誼會，她告訴這些姊妹、室友，她罹患了胃癌第三期，但無法支付龐大的醫藥費。

好心的友人於是發起募捐活動，為她籌得了7500美元，豈料，一切都是假的，在騙局被揭穿後，雖然已預定進行的募款活動不會取消，但募到的金額，都將會轉交給當地的乳癌慈善機構。

施馬爾的父母也被蒙在鼓裡，他們向媒體發出聲明，表示他們和外界一樣，一直以為女兒罹患癌症，不理解為何女兒要騙人。

雖然不知道騙局是怎麼開始的，不過警方已接獲報案，現正展開調查金額流向，警方透露，施馬爾在手機上設定了轉接，謊稱是醫護人員在聽電話，為了讓這騙局更逼真，她甚至剃了光頭，坐上輪椅。

目前施馬爾已沒有在學，若被指控的罪名成立，她可能會面臨1至10年的徒刑。