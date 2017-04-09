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沒在怕美國！ 金正恩巡視菇工廠「渾身起勁」

金正恩視察工廠時滿臉笑容、還俯身低頭聞菇類。（圖取自《勞動新聞》）

2017-04-09  18:24

〔即時新聞／綜合報導〕美國對北韓態度日趨強硬，攻擊敘利亞行動更被外界視為有威懾北韓之意，北韓官方除了表示沒在怕，領導人金正恩也繼續他的「巡視秀」，周六（8日）參觀蘑菇工廠還低頭聞味道，相當滿意工廠設備，令他「渾身起勁」。

針對美國攻擊敘利亞，北韓外交部在周六透過官方朝中社KCNA強烈譴責美國，更表示不會被美國所謂的「警告性」行動嚇到。同天，金正恩則在北韓總理朴奉珠陪伴下，視察「平壤食用菌廠」，態度相當活潑。

根據北韓《勞動新聞》報導，金正恩大讚工廠建築有特色，還清新漂亮，在高水平上實現建築造型化、藝術化。金正恩高興地表示，「平壤食用菌廠的設備，是靠我們自己的力量、技術和材料製作的，越看越令人滿意、渾身起勁。」

根據該報公布的照片，金正恩視察時滿臉笑容、還俯身低頭聞菇類。

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  • 北韓領導人金正恩週六繼續他的「巡視秀」，相當滿意菇菇工廠設備，令他「渾身起勁」。（圖取自《勞動新聞》）

    北韓領導人金正恩週六繼續他的「巡視秀」，相當滿意菇菇工廠設備，令他「渾身起勁」。（圖取自《勞動新聞》）

  • 金正恩大讚工廠建築有特色，還清新漂亮，在高水平上實現建築造型化、藝術化。（圖取自《勞動新聞》）

    金正恩大讚工廠建築有特色，還清新漂亮，在高水平上實現建築造型化、藝術化。（圖取自《勞動新聞》）

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