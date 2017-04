埃及教會驚傳爆炸 死傷逾50人

2017-04-09 17:00

〔即時新聞/綜合報導〕埃及開羅北部城市塔坦市(Tanta)一座教會附近今天驚傳炸彈爆炸事件,有關爆炸事件死傷人數,外媒目前報導仍很紛亂,有稱已經造成了至少13人死亡,還有42人受傷,也有指死亡人數達15人或21人。事發時,教堂擠滿信眾,爆炸導致大量信眾傷亡,多人倒臥地上等待救援;此外,在坦塔市的警察局訓練中心也傳出爆炸事件,兩地的詳細死傷人數仍待釐清。

綜合外媒報導,教會爆炸事發時間在上午10時(台灣時間下午4時),坦塔市距離開羅120公里以北。國營電視台已證實有爆炸,目前爆炸的原因還不清楚,也沒有組織承認犯案。

發生爆炸時,埃及科普特基督教(Coptic Christian)社區今天正在紀念棕枝主日(Palm Sunday)。基督徒占埃及8500萬人口一成左右,一再被伊斯蘭極端主義分子瞄準,近期也常成為極端伊斯蘭份子的攻擊目標。

#Egypt Video from Outside Coptic Church in #Tanta City shows Chaotic Scenes after bomb explosion, with death toll reaching 15,dozens injured pic.twitter.com/8ByPbnUzVz