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埃及教會驚傳爆炸 死傷逾50人
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埃及教會驚傳爆炸 死傷逾50人

埃及教會驚傳爆炸，民眾當場死亡。（圖擷自《太陽報》）

2017-04-09  17:00

〔即時新聞／綜合報導〕埃及開羅北部城市塔坦市（Tanta）一座教會附近今天驚傳炸彈爆炸事件，有關爆炸事件死傷人數，外媒目前報導仍很紛亂，有稱已經造成了至少13人死亡，還有42人受傷，也有指死亡人數達15人或21人。事發時，教堂擠滿信眾，爆炸導致大量信眾傷亡，多人倒臥地上等待救援；此外，在坦塔市的警察局訓練中心也傳出爆炸事件，兩地的詳細死傷人數仍待釐清。

綜合外媒報導，教會爆炸事發時間在上午10時（台灣時間下午4時），坦塔市距離開羅120公里以北。國營電視台已證實有爆炸，目前爆炸的原因還不清楚，也沒有組織承認犯案。

發生爆炸時，埃及科普特基督教（Coptic Christian）社區今天正在紀念棕枝主日（Palm Sunday）。基督徒占埃及8500萬人口一成左右，一再被伊斯蘭極端主義分子瞄準，近期也常成為極端伊斯蘭份子的攻擊目標。

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  • 埃及教會驚傳爆炸，死傷至少在50人以上，詳細死傷人數仍待釐清。（圖擷自《太陽報》）

    埃及教會驚傳爆炸，死傷至少在50人以上，詳細死傷人數仍待釐清。（圖擷自《太陽報》）

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