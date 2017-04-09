埃及教會驚傳爆炸 死傷逾50人

埃及教會驚傳爆炸，民眾當場死亡。（圖擷自《太陽報》）

2017-04-09 17:00

〔即時新聞／綜合報導〕埃及開羅北部城市塔坦市（Tanta）一座教會附近今天驚傳炸彈爆炸事件，有關爆炸事件死傷人數，外媒目前報導仍很紛亂，有稱已經造成了至少13人死亡，還有42人受傷，也有指死亡人數達15人或21人。事發時，教堂擠滿信眾，爆炸導致大量信眾傷亡，多人倒臥地上等待救援；此外，在坦塔市的警察局訓練中心也傳出爆炸事件，兩地的詳細死傷人數仍待釐清。

綜合外媒報導，教會爆炸事發時間在上午10時（台灣時間下午4時），坦塔市距離開羅120公里以北。國營電視台已證實有爆炸，目前爆炸的原因還不清楚，也沒有組織承認犯案。

發生爆炸時，埃及科普特基督教（Coptic Christian）社區今天正在紀念棕枝主日（Palm Sunday）。基督徒占埃及8500萬人口一成左右，一再被伊斯蘭極端主義分子瞄準，近期也常成為極端伊斯蘭份子的攻擊目標。

#Egypt Video from Outside Coptic Church in #Tanta City shows Chaotic Scenes after bomb explosion, with death toll reaching 15,dozens injured pic.twitter.com/8ByPbnUzVz — Battle Analytics （@BattleAnalytics） 2017年4月9日