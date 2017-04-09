英國新鈔堅韌？ 液態氮、槌砸試煉也不怕

英國教授比較新舊5英鎊鈔票的耐用性。（圖擷自YouTube）

2017-04-09 17:04

〔即時新聞／綜合報導〕英國英格蘭銀行日前推出新型5英鎊鈔票，以有機聚合物取代舊款的紙張鈔票，結果發現新型鈔票真的夠強，即便用液態氮等試煉，仍保持一定的耐用性。

綜合外媒報導，英國諾丁漢大學（University of Nottingham）教授馬丁·波利亞科夫爵士（Sir Martin Poliakoff）對新型5英鎊鈔票進行實驗，以液態氮、槌子、硝酸等方式試煉鈔票。

波利亞科夫先把新型鈔票放入含氮元素的杯子內，讓鈔票冷卻，隨後用鐵鎚敲擊鈔票，結果顯示新鈔可抵抗適量的氮，除非氮凝結後立刻用鎚子砸，否則不易碎裂。不過加入氮的新型鈔票，遇上火燒仍會被燒毀。

另外實驗顯示，新型鈔票對硝酸浸泡沒轍，舊型紙質鈔票完好無缺，新型鈔票則變成一張塑膠片。

報導指出，英國民眾若破壞鈔票不會觸法，但若在女王頭上塗鴨則屬於違法。波利亞科夫表示，此次實驗全為個人個人資產。

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