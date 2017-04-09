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美空襲敘警告北韓 分析：金正恩擁核武沒在怕

分析認為，美國轟炸敘利亞是在向北韓釋出警告訊息，但北韓不會改變其核武路線。（路透）

2017-04-09  16:13

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普上週下令轟炸敘利亞空軍基地，有分析家認為，此舉是要傳達訊息給北韓和中國，並稱「美國現在有新老大當家，拔槍時會毫不遲疑！」不過他認為此舉無法阻止北韓放棄核武。

《法新社》報導，川普選在與中國國家主席習近平會面時下令空襲，時間點也許是巧合，但也傳達特別涵義，南韓東國大學教授金容鉉（Kim Yong-Hyun，音譯）分析，此舉是向北韓傳遞訊息。

他認為，此信號是在告訴北韓，美國現在有新老大當家，拔槍時會毫不遲疑。不過他認為，北韓視核武為唯一的「生存保證」，就算川普釋出信號，也不足以讓北韓放棄核武路線。

一名北韓不具名外交部發言人表示，今天的事實證明，北韓應加強軍力，用武力對抗武力才是正確決定。他補充，空襲敘利亞是「難以容忍的侵略行為」。

另外，美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）研究員維特（Joel Wit）也認為，川普對敘利亞的攻擊，對北韓不太可能產生重大影響。

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