男人不知道的事！ 日本女孩小褲褲的10大秘密...

許多男性對於日本女孩的內褲總有些憧憬，但日本網站最近做出調查，發現有許多殘酷的事實。（歐新社）

2017-04-09 16:19

〔即時新聞／綜合報導〕許多男性對於日本女孩的內褲總有些憧憬，但日本網站最近做出調查，發現有許多殘酷的事實，可能會打擊到男人對於小褲褲的幻想。

日網《GOD》透過調查問卷，訪查500名20至30歲的男女，收集到「女孩內褲的不為人知秘密」，其中第一名獲得39票的就是「洗也洗不掉的汙點」，畢竟女孩遇到煩人的生理期時，總是有可能將經血沾到小褲褲上，這時如果洗不掉而內褲本身又很昂貴，女孩通常會無視汙漬繼續穿著。

第二名為「鬆緊帶鬆了還繼續穿」，得到了36票，感覺丟了會很浪費，也還沒到再買一件的必要，所以還是繼續穿上，反正沒人會看到。

以27票排名第三的則是「不穿內褲就出門」，這可能會引起男性兩極的評價，「紳士」類型的也許會非常喜歡，但有潔癖的人應該無法接受。

「肉色內褲」和「在家裡時只有穿內褲」，都拿到25票並列第四名。「內褲穿很久都沒定期更換」、「洗小褲褲時都會弄丟」、「由於男性內褲透氣性太好就拿來穿」，則以21票並列第六名。

「穿過兜襠布就回不去了」、「流汗時小褲褲會濕透」，兩者以19票並列第九。以上共10種背後真相，就成為年輕日本男女心目中，女孩小褲褲那不可告人的秘密。