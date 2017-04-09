瑞典恐攻他不顧危險 替罹難者蓋上毯子

一名醫師穿著手術服衝出醫院，替罹難者蓋上毯子。（圖擷自spectator.co.uk）

2017-04-09 15:27

〔即時新聞／綜合報導〕瑞典首都斯德哥爾摩恐攻，一輛卡車開禁街區衝撞人群造成4人死亡，當下民眾驚慌逃生，不過，當時仍有醫生衝進事發現場，替罹難者蓋上毯子，維護死者最後尊嚴。

綜合外媒報導，瑞典恐攻當下，許多民眾驚慌失措逃生，照片卻拍到一名穿著手術服的醫生，抱著一疊毯子衝出醫院，在事發地點為罹難者一一蓋上毛毯，為他們維護最後尊嚴。

警方後來逮捕一名烏茲別克39歲男子，他為伊斯蘭國（IS）支持者，該男當天強行開走一輛運啤酒的貨車，隨後衝入徒步購物街衝撞，造成4死15傷。

瑞典官方定調此事件為恐攻，這也是繼英國倫敦、俄羅斯聖彼得堡後，2個星期以來第3起歐洲大城恐怖攻擊，過去在尼斯、柏林、倫敦的攻擊皆是由車輛行凶，IS也都已宣稱犯案。