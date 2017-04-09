不運動沒關係？研究：泡熱水澡也能燃燒熱量

泡熱水澡也有燃燒熱量的效果。（圖擷自http://www.travelandleisure.com）

2017-04-09 14:47

〔即時新聞／綜合報導〕喜歡泡熱水澡的人，也能順便消耗卡路里？最新研究指出，泡熱水澡不只能放鬆身心，其效果還等同於走路30分鐘所燃燒的熱量。

綜合外媒報導，英國拉夫堡大學（Loughborough University）針對14名男子進行2次實驗，第1次讓他們騎自行車1小時，另1次泡在攝氏40度水中；雖然騎自行車燃燒熱量較大，不過結果也發現，泡澡可燃燒130大卡的熱量，效果大約和走路30分鐘差不多。

另外，受試者也被追蹤血糖24小時，結果發現泡澡能降低血糖約10%，該研究認為，泡澡1小時，可以幫助減少發炎。

報導指出，過去類似研究受到芬蘭歡迎，《JAMA Internal Medicine journal》雜誌2015年也指出，體驗桑拿後，可能有助於防止心血管疾病。

不過報導認為，這項研究針對男性進行，女性可能有不同結果，因此不能完全確定是否對男女都有效果。