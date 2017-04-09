播報車禍驚覺死者是丈夫 女主播強忍淚水完成工作

印度28歲女主播卡爾（Supreet Kaur），在播報3人死亡的車禍時，發現當中有一名死者極有可能就是自己的丈夫。（圖擷自YouTube）

2017-04-09 12:11

〔即時新聞／綜合報導〕印度28歲女主播卡爾（Supreet Kaur），於昨天（8日）上午在主播台為觀眾播送即時新聞時，講到一則3人死亡的車禍，她發現當中有一名死者極有可能就是自己的丈夫，她強忍著崩潰的情緒，直到完成工作後才緩緩走下主播台。

據《印度斯坦時報》報導，這起車禍是5個人共乘一輛汽車，其中3人不幸當場身亡，卡爾在播報到這則車禍時，雖然無法得知死傷者的身分，但她立刻想到老公，因為卡爾的丈夫就在今天和4名朋友一起出遊，而且他們所開的車輛，和事故車的品牌一模一樣。

卡爾冷靜地播報完車禍，等到這節新聞時間結束後，她才走出了棚內，打電話給親屬證實了自己的擔心，便在休息室內哭了出來。新聞編輯透露，工作人員在收到新聞時，已經知道是卡爾的丈夫死了，但是他們都沒有勇氣告訴她，而卡爾則勇敢地在完成工作之後，才面對自己最真實的情緒。