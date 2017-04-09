龍鳳胎因毒氣攻擊喪命 死難父親：支持美軍繼續轟炸
2017-04-09 13:24
阿爾優素福的妻子和孩子都已經喪生，現在只能從手機裡的照片追憶。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕日前敘利亞伊德利卜省（Idlib）南部的汗舍孔鎮（Khan Sheikhon）遭到毒氣攻擊，造成100人喪命，而其中一名父親因此喪失了他的龍鳳胎子女，他抱著2名孩子的遺體畫面相當哀戚，引來各國媒體紛紛報導。對於美國轟炸敘國政府事件，這名父親表示，敘利亞總統阿薩德是罪犯，支持美國總統川普繼續轟炸。
據《美聯社》報導，29歲的龍鳳胎父親阿爾優素福（Adbel Hameed Alyousef）認為，美國應該轟炸敘國政府所有的機場，只攻擊1個是不夠的。阿爾優素福說，美軍這次攻擊激勵了他們，呼籲外界應立即拯救痛苦的敍利亞人民，聯合國和國際社會組織應攻打敘國政府的戰略位置和化學武器庫。
阿爾優素福表示，他們期盼血腥的戰爭結束，讓當地人民過著像一般人類的美好生活。他說，他的妻子和孩子都已經喪生，現在只能從手機裡的照片追憶。
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