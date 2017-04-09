大雪中被旅館拒於門外 只因她是亞洲人
2017-04-09 11:21
美國加州一名25歲的韓裔蘇姓法律女學生（Dyne Suh），以Airbnb預定民宿房間，卻在大雪中被通知無法入住，因為她是「亞洲人」。（圖擷自YouTube）
〔即時新聞／綜合報導〕美國加州一名25歲的韓裔蘇姓法律女學生（Dyne Suh），和男友與另外兩名朋友，要到當地的滑雪勝地大熊湖（Big Bear Lake）度假，並以Airbnb預訂民宿房間。就在一行人距離旅館僅3分鐘車程時，卻在大雪中被通知無法入住，蘇女連忙詢問原因，旅館方面則告訴她「因為妳是亞洲人」。
據《每日電訊報》報導，蘇姓女學生在大雪紛飛中自拍影片哭訴，旅館跟她說了一個字道盡了原因，那就是「亞洲人（Asian）」。蘇女透露，旅館業者還說「就是為什麼我們有川普」。
蘇女3歲時就從南韓移民來美國，在當地生活了逾20年之久，她認為這件事表現出美國種族歧視的嚴重性。蘇女泣訴，無論亞洲人在美國如何對待別人，常常還是不被當成「人類」，「人們可以像垃圾一樣對待你」。
Airbnb總裁得知此事後，強調該企業一直致力於為客人提供全面的服務，而該旅館的行為惡劣到不可接受，Airbnb平台已將這間旅館永久刪除。
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