手機被父親扔下樓 強國少年竟跟著跳樓摔死

2017-04-09 11:54

〔即時新聞／綜合報導〕中國遼寧省盤錦市的一名少年，疑似因為父親不滿他只顧著玩手機，於是將手機搶過來並扔下樓，沒想到少年竟情緒激動，就跟手機一起跳下樓摔死。事發影片最近在中國網路上流傳，只見這位把手機扔下樓的父親跪趴在兒子遺體旁邊痛哭，現場一片愁雲慘霧，中國網友也表示，「小孩太極端了」、「老爸要後悔終生了」。

綜合中媒報導，這起悲劇發生在本月5日下午5點至6點之間，這名父親因為不滿兒子只顧著玩手機，一氣之下把手機搶過來，從樓上扔下去，結果這名少年竟也跟著跳下去。《微博》上傳言跳樓身亡的少年是中學四年級學生，當地還有另一種說法，表示該少年是高中三年級學生，但真正跳樓的原因仍無法釐清，當地目前也沒有媒體報導。

有許多中國網友紛紛在微博上留言，認為該名少年不僅魯莽，也十分不孝「你選擇這樣結束生命，你讓你父親餘生如何面對？」、「多年的養育也抵不過一部手機，孩子你怎麼想的？你用父母對你的愛來懲罰父母，你也欺人太甚了」、「你暫時的恨，卻懲罰了自己父親的餘生，太不孝了！」。

也有網友認為是少年心靈太脆弱，認為是教育的失敗，「無關乎爸爸，無關乎孩子。教育的缺失，教育的缺陷。何時才能教育改革？」。