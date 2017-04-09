這匹馬太犯規！ 愛玩正妹胸前拉鍊
2017-04-09 11:04
〔即時新聞／綜合報導〕美國有一匹馬有奇特的怪僻，喜歡用口含著拉鍊，並重覆拉上拉下，玩得不亦樂乎，整個過程相當特別。
根據英國《每日郵報》報導，美國紐澤西蘭道夫（Randolph）的一匹馬，咬著女子的外套上的拉鍊，並且將它拉上拉下。女子一開始非常緊張，但後來被這匹馬奇怪的舉動，逗得哈哈大笑。
報導提到，目前影片在社交網站上被廣泛分享，但不知拍攝的確切時間。許多網友表示，「這是對女性的犯罪行為，馬應被逮捕」、「太可愛了，讓我笑出來」、「太邪惡了，這匹馬應被控性騷擾」、「太犯規了！如果是我早就被逮捕了。」
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