理由好特別！烏拉圭開放販毒還要求純度

烏拉圭將開放大麻販售。（取自Bloomberg）

2017-04-09 09:52

〔即時新聞／綜合報導〕全球第一個合法販售大麻的國家將出現，烏拉圭今年7月起，在藥局就能買到大麻，烏國總統甚至希望藥局能替產品的質量和純度掛保證。

英國《每日郵報》報導，經過3年努力，烏拉圭販售大麻即將合法化，藥局賣的大麻必須是政府認定的生產商種植，只有烏拉圭人或永久居民，且年滿18歲才能買，購買者必須在全國記錄冊上登記，他們每月最多可買40克大麻。使用者也可自行在家種植大麻，或參加有種植大麻的合作社。

烏拉圭總統助理羅波魯（Juan Andres Roballo）強調，販售大麻是供玩樂用途，新制不是鼓勵吸毒，而是要與黑市競爭。

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