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莫斯科2列火車追撞 車廂脫軌嚴重變形

俄羅斯莫斯科當地時間8日晚間，發生一起長途列車和近郊列車追撞事件。（路透）

2017-04-09  09:57

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯莫斯科當地時間8日晚間，發生一起長途列車和近郊列車相撞事件，至少20人受傷，其中16人需住院治療。

綜合媒體報導，事故發生前，市郊列車開在前方，而長途列車隨在後方。當地時間8日晚間10時53分，疑似有人穿越鐵路軌道，致使開在前方的市郊列車立即緊急煞車，後方載有近450人的長途列車也跟著緊急煞車，但因距離太近而追撞上，使部分車廂脫軌，甚至翻倒及嚴重變形。

當地救援單位表示，超過170名救援人員趕赴現場後，將所有乘客安全撤離。事件造成2列車共4節車廂出軌，20多人受傷，16人住院治療。莫斯科開往白俄羅斯的列車從9日上午開始暫停服務。

事件至少20人受傷，其中16人需住院治療。（路透）

超過170名救援人員趕赴現場，將所有乘客安全撤離。（路透）

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