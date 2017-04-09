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挪威首都疑現炸彈 警方迅速引爆

挪威首都奧斯陸，在昨天（8日）晚間發現一枚疑似炸彈的裝置。（路透）

2017-04-09  09:23

〔即時新聞／綜合報導〕挪威首都奧斯陸，在昨天（8日）晚間於市中央格洛恩蘭（Groenland）地區發現一枚疑似炸彈的裝置，警方連忙封鎖區域並疏散人群，並引爆炸彈解除危機，目前已逮捕一名嫌犯。

據《衛報》報導，事發後媒體在現場遭到警察的勸離，員警表示出於安全的保障，任何人都必須離開封鎖區域，不久之後拆彈小組就進行引爆。

格洛恩蘭地區是一個多民族的社區，有好幾家人氣酒吧和餐廳，還有幾座清真寺。另外奧斯陸的大型警察局，就在距離爆裂物不到一公里的地方。

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