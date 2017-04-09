公車站牌近3.5公尺 中國民眾怨「給姚明看的」
2017-04-09 09:46
中國四川簡陽市的部分公車站牌設置過高，引起民眾不滿。（圖擷取自《成都商報》）
〔即時新聞／綜合報導〕中國四川簡陽市出現奇葩公車站牌，部分竟高達2.6公尺，甚至還有3.48公尺的，加上字又很小，根本不曉得寫啥，民眾抱怨酸批「這根本是給退役籃壇巨星姚明看的吧！」
近日有中國網友投訴，簡陽市有些公車站牌都設得太高了，先前曾試圖想看懂上頭到底寫些什麼，但10分鐘就受不了，直接舉雙手投降。《成都商報》記者實地採訪後發現，該市公車有兩種站牌，一為2.6公尺，另一為3.48公尺，一些線路多達逾30站，就這麼擠在寬約40公分的區塊裡，想看清楚實在很費勁，讓人忍不住覺得，直接問一旁的志工或路人還比較快。
當地公車運營公司表示，曾有許多市民反映站牌過高，已計劃改造站牌，規劃細項已於去年12月提交給成都市交委，並向市政府請示，目前正待批准中。這則新聞也在該報的微博上推播，不少網友直呼「太考眼力了吧」、「簡陽人都這麼高喔」、「建站牌的人是怎的」；也有人調侃，民眾不懂政府為了體恤一些罹患脊椎病、低頭滑手機、防止被貼廣告等，而「用心良苦」想出的對策。
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