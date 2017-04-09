最懶大學生！寢室陽台曬衣褲 掛太久變鳥窩

2017-04-09 09:11

〔即時新聞／綜合報導〕住宿大學生忘記收陽台衣服不稀奇，但中國武漢大學一名男大生卻發現，他掛寢室陽台衣服竟被鳥築巢，褲子裡出現鳥窩。

綜合媒體報導，這位男大生說，他經常堆了一週的衣服，到週末才用洗衣機一次洗，這次，他衣服掛陽台兩週，早忘了收進寢室。

而他的一名同學更絕表示，每個月洗一次襪子，最多的一次是，一天洗了四十多雙襪子。

看到曬衣服都能曬出個鳥窩來，網友更笑，這鳥也是個懶鳥。