ATM搶劫殺人案2死 嫌犯狂桶男子10刀再殺人
2017-04-09 09:12
中國廣東汕頭的中國工商銀行，8日晚間6時許發生一起疑似搶劫殺人案。（圖擷取自YouTube）
〔即時新聞／綜合報導〕中國廣東汕頭的中國工商銀行，8日晚間6時許發生一起疑似搶劫殺人案，嫌犯用藏在報紙裡的刀，突然刺向身旁穿著格子襯衫男子，受害人被捅了10刀後負傷後死亡，嫌犯又在逃亡途中殺害一名路人，事件造成2人死亡。
綜合媒體報導，事件發生在中國工商銀行自動櫃員機（ATM）旁，當時一名白衣男子正在使用ATM，嫌犯四周張望，突然拿出藏刀桶向身旁男子，並威脅趕走白衣男子，疑似搶走其財物後逃走。目擊者表示，格子襯衫男子後來倒在銀行門口，血流一地。另外有網路消息指出，嫌犯在逃亡途中，又殺害一名路人。
當地警方表示，派出所接獲報案後已出動警員處置，案件正在偵辦，並已鎖定嫌犯及其逃跑路線。
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