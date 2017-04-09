因應北韓局勢 美官員：航母打擊群將赴朝鮮半島

有外媒報導指出，一位美國官員透露，為了因應北韓的嚴峻局勢，美軍航母卡爾文森號打擊群即將前往鄰近朝鮮半島的西太平洋。（法新社）

2017-04-09 08:37

〔即時新聞／綜合報導〕日前川習會舉行前一天，北韓向朝鮮半島東部海域發射飛毛腿飛彈，讓東北亞局勢高度緊張。有外媒報導指出，一位美國官員透露，為了因應北韓的嚴峻局勢，美軍航母卡爾文森號（Carl Vinson）打擊群即將前往鄰近朝鮮半島的西太平洋。

綜合外媒報導，一位不願具名的美國官員指出，鑑於北韓在飛彈武器發展所造成的擔憂，美國海軍卡爾文森號航母打擊群將從新加坡駛往朝鮮半島，以便因應北韓令人憂心的行為。該名官員還說，我們認為增加存在的動作是有必要的。

近年來北韓試射飛彈的頻率漸增，北韓領導人金正恩也多次預告，今年還會有類似舉動的可能，尤其是本月15日北韓總統金日成冥誕105週年，屆時北韓一舉一動將受到各界關注。