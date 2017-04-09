川習會 彭麗媛3年前舊衣赴宴
2017-04-09 07:45
川習會，中國第一夫人彭麗媛（左一）穿的藍色旗袍，被發現是 2014年APEC會上穿過舊衣。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕美中兩國領袖會面，受到國際矚目，夫人穿著打扮更是時尚界焦點，中國國家主席習近平夫人彭麗媛穿著3年前舊衣赴會，立即受到時尚界的批判，與名模出身的川普夫人梅蘭妮亞被指為「大嬸與名模鬥」。
綜合媒體報導，川習會在佛州川普私人渡假村的晚宴，彭麗媛穿著藍色繡花的改良版旗袍式洋裝，充份顯示中國風，不過，被時尚界發現，這套旗袍是3年前她在北京APEC上穿過的舊衣，時尚界與外交界認為，在國際外交場合，顯得太過保守，似凸顯中國是個保守的國家。
相對於彭麗媛的保守穿著，梅蘭妮亞一襲亮麗紅色Valentino及膝洋裝禮服，上有雛菊刺繡，具有對中國傳統紅色喜氣與好運的表達。
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