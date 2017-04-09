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古龐貝城「少女」相擁 證實是男性且疑為同志之愛

龐貝古城「2名少女」相擁的化石，最近經研究團隊透過電腦掃描後發現，2人為年輕男子並無血緣關係，很可能是一對同性戀人。（圖擷取自太陽報）

2017-04-09  07:46

〔即時新聞／綜合報導〕義大利著名龐貝古城，約2000年前被火山熔岩所覆蓋，先前被考古學家認定為「2名少女」（The Two Maidens）相擁的化石，最近研究團隊透過電腦掃描後發現，2人竟是年輕男子且無血緣關係，很可能是一對同性戀人。

綜合媒體報導，公元79年維蘇威火山爆發將龐貝城一夜之間被火山灰掩蓋，估計有逾1萬居民被活埋。最近有研究團隊發現，他們透過電腦掃瞄和DNA鑑定，證實「2名少女」的化石，是分別為約18歲和20多歲的男子，2人並無血緣關係，可能是一對同性戀人。世界著名的考古遺址總監奧桑納（Massimo Osanna）表示，「龐貝永遠不會停止驚奇，我們總以為這是女人之間的擁抱，經過電腦掃瞄及DNA鑑定卻顯示2人是男性。」

「2名少女」（The Two Maidens）的化石出土時備受世人注目，2人死前相擁，另一人並將頭部放到對方胸膛上，姿勢相當淒美。

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