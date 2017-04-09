俄國展開復仇？ 敘利亞小鎮遭空襲至少18平民喪命

敘國西北部魯姆約茲鎮傳出遭到空襲，至少有18人喪命。（圖片為日前伊德利布省遭空襲慘況）（法新社資料照）

2017-04-09 07:10

〔即時新聞／綜合報導〕日前敘利亞西北部汗舍孔鎮（Khan Sheikhun）遭化武攻擊，美國於7日針對疑似發動攻擊的敘國空軍基地發射飛彈，引發國際局勢緊張。有外媒報導指出，敘國西北部小鎮又傳出遭到空襲，至少有18人喪命，據人權觀察組織情報顯示，這次空襲很可能是俄羅斯空軍發動。

綜合外媒報導，敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）指出，敘國伊德利布省魯姆約茲鎮（Urum al-Joz）於當地時間8日遭到空襲，造成至少有18位平民喪生，其中包括5名小孩和2名婦女。

該組織還說到，由於許多傷患的傷勢相當嚴重，死亡人數還可能持續上升。另外，從空襲的戰機類型、飛行模式和彈藥等資訊來研判，這次空襲很可能是俄國軍機所發動。

伊德利布省目前由敘國反抗軍聯盟掌控，經常遭敘利亞政府及其盟友俄國攻擊。如伊德利卜省汗舍孔鎮（Khan Sheikhon）4日遭到毒氣攻擊，至少已造成100人喪命，超過300人受傷。