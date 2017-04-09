玩寶可夢防景點自殺 日本數據是這樣解讀
2017-04-09 06:58
寶可夢退燒。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕曾經爆紅的日本手遊精靈寶可夢GO《Pokémon GO》，雖然已經熱度消退，但卻有數據顯示，這種遊戲意外讓日本自殺黑點的自殺人數「歸零」。
日本《朝日新聞》報導，日本福井縣東尋坊的海邊斷崖2015年有12人自殺、2016年有14人自殺，但2017年至今成功保持「零自殺」，當地救難團隊將數據下降歸功於絕崖發現許多罕見精靈，帶給抓寶民眾歡樂，更因而帶來尋寶人潮，想自殺隨處會被看到，容易讓當事人打自殺念頭。
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