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俄伊軍方首長誓言 續挺敘打擊恐怖分子

2017-04-09  02:28

〔中央社〕伊朗媒體報導，俄羅斯和伊朗軍方首長今天通電話，討論美國發射飛彈空襲敘利亞問題，並誓言繼續打擊恐怖分子及其支持者。

官方伊朗通訊社（IRNA）報導，兩國參謀總長巴格瑞（Mohammad Bagheri）少將和吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）將軍發表聲明，「譴責攻擊敘利亞空軍基地的美國空襲行動，是對主權國家的侵略行徑」。

聲明說，美國的空襲行動，「目的是要減慢敘利亞軍隊及其盟友的勝利，並增援恐怖分子集團。」

兩國軍方首長誓言，繼續展開軍事合作，支援敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad），直到全面擊潰恐怖分子及其支持者為止。

伊朗和俄羅斯是阿塞德的最親密盟友，並把阿塞德政權的所有反對者歸類為「恐怖分子」。

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