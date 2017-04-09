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川普：美中有善意友誼 經貿需時間證明

2017-04-09  01:04

〔中央社〕美國總統川普今天在川習會後推文寫到，「大量的善意與友誼已經形成，但經貿只有時間能證明。」

川普（Donald Trump）在美東時間8日上午推文簡短寫到，「中國國家主席習近平和夫人彭麗媛到美國作客，是莫大榮幸。大量的善意與友誼已經形成，但經貿只有時間能證明。」

美中兩國領袖6、7兩日舉行非正式形式的高峰會，議題著重在北韓與經貿等，會後未發表聯合聲明，川普在川習會期間決定飛彈攻擊敘利亞。

白宮會後發表聲明指出，川普注意到中國政府介入經濟帶來的挑戰，並嚴肅關注中方產業、農業與網路政策對美國工作機會與出口造成的衝擊。

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