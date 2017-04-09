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花蓮酒駕撞爛巡邏警車 2醉男4警察受傷 馬航班機出事 疑似降落失敗機身觸地
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馬航班機出事 疑似降落失敗機身觸地

2017-04-09  01:02

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞航空編號MH2718的班機，原本預定在8日晚間9點35分抵達馬國的第三大城詩巫（Sibu），但卻傳出意外，於8日晚間10點多才降落在機場的跑道上，根據網路上流傳的照片，該飛機的起落架已不見蹤影，機上的逃生筏梯也已彈出供乘客疏散。

外媒報導指出，該架班機原本是要從吉隆坡飛往詩巫，但在機場等候接機的旅客卻一直沒等到飛機降落，直到晚間10點17分才傳出飛機於大雨中降落在機場的跑道上，之後網路上便傳出數張機身直接撞擊跑道地面、機頭的逃生筏梯也已彈出的畫面，畫面中也可看到現場已有救難人員趕到。

馬航則在臉書聲明指，機上載有61名乘客及6名機組人員，目前尚無傳出人員受傷的訊息，至於意外的起因則仍須調查。

相關連結請見：

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  • 一架編號為MH2718的馬來西亞航空班機原本預定在8日晚間9點抵達馬國的第三大城詩巫，但卻傳出意外，不僅延遲降落還機身觸地。（圖擷自JBTALKS臉書）

    一架編號為MH2718的馬來西亞航空班機原本預定在8日晚間9點抵達馬國的第三大城詩巫，但卻傳出意外，不僅延遲降落還機身觸地。（圖擷自JBTALKS臉書）

  • 網路上傳出數張機身直接撞擊跑道地面、機頭的逃生梯也已談出的畫面，畫面中也可看到現場已有救難人員趕到。（圖擷自astroawani）

    網路上傳出數張機身直接撞擊跑道地面、機頭的逃生梯也已談出的畫面，畫面中也可看到現場已有救難人員趕到。（圖擷自astroawani）

  • 該架班機原本是要從吉隆坡飛往詩巫，但在機場等候接機的旅客卻一直沒等到飛機降落，直到晚間10點17分才傳出飛機於大雨中降落在機場的跑道上。（圖擷自JBTALKS臉書）

    該架班機原本是要從吉隆坡飛往詩巫，但在機場等候接機的旅客卻一直沒等到飛機降落，直到晚間10點17分才傳出飛機於大雨中降落在機場的跑道上。（圖擷自JBTALKS臉書）

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相關關鍵字： 事故 延誤 意外 機身 班機 班機延誤 降落 飛機 馬來西亞 馬來西亞航空
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