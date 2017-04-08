美國空襲敘利亞 北韓說話了！
2017-04-08 23:42
北韓今（8）日強烈譴責美國，稱其空襲敘利亞是「無法饒恕」的行為。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普昨（7）日下令向敘利亞政府軍的空軍基地發射59枚「戰斧」巡弋飛彈；外界普遍認為，此舉也有威懾北韓之意。北韓今（8）日強烈譴責美國，稱其空襲敘利亞是「無法饒恕」的行為。
綜合外媒報導，北韓外交部今日透過官方通訊社KCNA強烈譴責美國，表示美國攻擊敘利亞空軍基地的行為「無法饒恕」，是對主權國家的明顯侵略，而美國的侵略行為證明了北韓加強軍力、發展核武，是「超級正確的選擇」，北韓並稱敘利亞是重要的盟友。
敘利亞北部城鎮汗舍孔鎮（Khan Sheikhoun）日前遭化學武器攻擊，造成包括兒童在內上百人傷亡，戰爭現場的相關景象震驚國際，並讓川普決定下令向敘利亞政府軍的空軍基地發射59枚「戰斧」巡弋飛彈，制裁疑似對汗舍孔鎮發動化武攻擊的阿塞德政權。
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