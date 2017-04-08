史上最年輕 馬拉拉將任聯合國和平大使
2017-04-08 23:28
〔即時新聞／綜合報導〕人權運動家馬拉拉（Malala Yousafzai）繼成為史上最年輕的諾貝爾和平獎得主後，也將在下週一（10日）被任命為史上最年輕的聯合國和平大使。
綜合外媒報導，年僅19歲的馬拉拉將成為聯合國和平大使，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）表示，馬拉拉即使面對生命危險仍堅持推動女性受教權及人權，鼓舞了許多人，作為聯合國和平大使，期望她能協助創造更公平、和平的世界。
馬拉拉生於巴基斯坦，2007年起透過BBC部落格記錄在塔利班統治下的生活，為爭取女性受教權發聲；2012年遭到塔利班分子槍擊獲救，仍持續投入人權工作；2014年時17歲的馬拉拉獲得諾貝爾和平獎，是史上最年輕的諾貝爾獎得主。
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