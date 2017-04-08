不是拍電影！犯罪集團炸ATM、逃亡時速破240km/h
2017-04-08 23:29
〔即時新聞／綜合報導〕電影《玩命關頭》中，主角們將跑車當作犯罪工具犯案。英國最近也出現相似案件，搶匪們除了將ATM炸掉盜取現金外，逃亡時更飆出241公里的超高時速，然而這些罪犯後來卻在排隊等麥當勞早餐的時候，遭警方逮捕。
據《鏡報》報導，英國一個由28歲男子懷特（Andrew White）領導的7人犯罪組織之前在英格蘭、蘇格蘭等地犯下多起搶案。組織會透過炸藥將ATM炸開，然後奪走裡面的現金，他們至今已偷得超過10萬英鎊（約377萬新台幣）。而且這個犯罪組織使用的是改裝車輛，他們在犯案後逃跑時曾飆出241公里的超高時速。
最近犯罪組織終於遭逮，現在組織成員將可能面臨徒刑。組織成員被逮捕時正在麥當勞得來速窗口等早餐，結果就遭到英國武裝警察團團圍住。組織領導者懷特過去曾犯下超過31起的轟炸ATM事件，早已登上西班牙和英國的通緝名單。
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