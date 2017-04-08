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涉走私市值1.6億製毒原料 台夫妻在澳被逮

2017-04-08  21:19

〔即時新聞／綜合報導〕一對台灣夫妻最近因為走私價值700萬澳幣（約1.6億新台幣）的製毒原料「偽麻黃素（pseudoephedrine）」，在澳洲雪梨機場遭逮。

綜合報導指出，台灣籍51歲男子和39歲女子抵達雪梨機場時，海關人員在行李內的奶粉和熱敷包中發現粉紅色和橙色粉末。粉末在進行檢驗後發現是偽麻黃素，共有7.7公斤，市值超過700萬澳幣（約1.6億新台幣）。這對台灣夫婦之後被移送警局，兩人裁定不得交保。

偽麻黃素是甲基安非他命（methamphetamine）的前置藥物，根據澳洲當地法令，兩人可處5年徒刑和罰款18萬澳幣（約410萬新台幣）。兩人已在當地時間4月7日出庭，6月1日還要再次出庭。

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  • 製毒原料偽麻黃素。（圖擷自《雪梨晨驅報》）

    製毒原料偽麻黃素。（圖擷自《雪梨晨驅報》）

  • 偽麻黃素藏在奶粉中。（圖擷自《雪梨晨驅報》）

    偽麻黃素藏在奶粉中。（圖擷自《雪梨晨驅報》）

  • 海關人員在熱敷包中發現粉紅色和橙色粉末。（圖擷自《雪梨晨驅報》）

    海關人員在熱敷包中發現粉紅色和橙色粉末。（圖擷自《雪梨晨驅報》）

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