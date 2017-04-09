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安檢X光赫見男版貞子？中國大叔嚇壞民警

2017-04-09  01:11

〔即時新聞／綜合報導〕中國在各機場、火車站甚至法院多設有X光檢測儀對行李進行安檢，7日時卻傳出有名男子在扶行李袋時一個不注意，竟整個人被帶進檢測儀中，X光安檢儀照下他活像貞子的影像，把民警給嚇了一大跳。

中媒報導指出，此事發生於安徽的金寨火車站派出所，當時這名男子正在準備接受安檢，卻一個沒站穩連人帶包跌進X光檢測儀，並順勢被拍了張X光照，之後他才自己從檢測儀中爬出，這也把在旁值勤的民警給嚇了一大跳。

據報導指出，這名男子爬出時便不斷拚命解釋說，他在過安檢時感覺自己的包包沒放好，才想說扶一下，誰知道扶著扶著竟「沒站穩，把自己也給帶進去了」。此事傳開後讓不少網友笑稱，這男子免費的拍了一張X光照，不過也有網友笑稱「這幅射有點大」、「沒從螢幕裡爬出來就沒事」、「大爺：我做個檢查，你們激動啥」等。

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  • 安徽的金寨火車站派出所7日時傳出有名男子在扶行李袋時一個不注意，竟整個人被帶進X光檢測儀中，當他從儀器中爬出時還把民警給嚇了一大跳。（圖擷自微博）

    安徽的金寨火車站派出所7日時傳出有名男子在扶行李袋時一個不注意，竟整個人被帶進X光檢測儀中，當他從儀器中爬出時還把民警給嚇了一大跳。（圖擷自微博）

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相關關鍵字： X光 X光機 X光檢查 X光檢測儀 檢測儀 烏龍 笑話 鬧笑話
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