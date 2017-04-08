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波蘭疑氣爆炸毀樓房 已釀2死4傷11失蹤

波蘭西南部的城市希維博濟采在當地時間今（8）日早晨（台北時間8日下午），有棟2層樓的公寓疑似發生氣爆，整棟樓遭炸毀，至少造成2死4傷，尚有11人失蹤。（美聯社）

2017-04-08  20:35

〔即時新聞／綜合報導〕位於波蘭西南部的城市希維博濟采在當地時間今（8）日早晨 （台北時間8日下午），有棟2層樓的公寓疑似發生氣爆，整棟樓遭炸毀，至少造成2死4傷，尚有11人失蹤。

綜合媒體報導，波蘭希維博濟采（Swiebodzice）今日有棟2層樓的公寓遭炸毀，爆炸現場屋瓦四散，當地消防局表示，樓房倒塌的原因可能是發生瓦斯氣爆。

當地官員今日證實，該起事件已經造成2死4傷，尚有11人失蹤；當局已從各地調派超過20個消防分隊前往搶救，救難人員持續在瓦礫堆當中尋找生還者。

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