美國肯德基：2018年底起停用抗生素雞肉

2017-04-08 22:28

〔即時新聞／綜合報導〕現在有越來越多人重視食物健康，因此不吃食用抗生素的動物。美國肯德基最近就宣布，將開始停止使用抗生素雞的肉。

綜合報導指出，美國速食連鎖店肯德基炸雞7日宣布，2018年年底後，全美超過4000家肯德基餐廳進貨的雞肉，將全部不使用抗生素。這項行動將要結束和2000多家養雞場的合作，由於過程複雜，需耗費許多規畫時間，這些養雞場分布在全美10多州，多半是家庭經營。

美國肯德基總裁霍克曼（Kevin Hochman）說，肯德基一直在努力去符合消費者變化中的各種偏好，提供無抗生素的雞肉，正是他們的下一步。