法國女遊客巴士內放送「鹹魚味」 在地人怒：我要吐了！
2017-04-08 23:26
法國一名女遊客在台國巴士上強力放送她的「鹹魚味」，即便遭規勸仍不願意將雙腳放下。（圖擷自太陽報）
〔即時新聞／綜合報導〕泰國一名21歲男子耐隆（Narong Thaopanya），日前在一輛從曼谷開往北部素可泰的巴士上，遇到一名超沒水準的法國籍女遊客，該名女生將鞋脫下並把雙腳抬放在前方的椅背上，耐隆極度不滿的說：「她的腳超臭，我都要吐了」。
綜合外媒報導，泰國一名男子耐隆日前在巴士上，遇上一名超沒水準的法國女遊客，該名女生將鞋脫下，並將雙腳放置在耐隆旁邊座位的椅背上，耐隆只要一轉頭就會直接看見對方的腳底板，整台車又悶又熱外加這名女遊客的臭腳味，讓整個車廂的味道簡直能用驚悚來形容。
耐隆指出，他當時有先禮貌的規勸對方，但殊不知該名女遊客完全不聽勸，還一臉不屑，讓耐隆氣憤表示：「難道她會在自己的國家做一樣的事嗎？她放腳的座位還有其他乘客會使用到欸，當你去到其他國家時，難道不應該尊重當地人嗎？」
網友們也紛紛留言表示：「出國水準差的都白人居多，一種白人優越感，但也不知他們有什麼好驕傲，亞洲人比他們聰明，他們數學很差是真的～」、「沒品不分國籍」、「這種沒品的白人真的很多」、「我以為法國人都很浪漫...」、「外國人到敢去別人家插旗，怎麼死的都不知道」
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