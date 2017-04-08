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美俄互嗆之際 敘利亞遇化武攻擊城鎮再遭空襲

日前遭化武攻擊的汗舍孔鎮今（8）日再遭空襲，至少造成1死3傷，且無法確認是誰發動空襲。（法新社）

2017-04-08  21:38

〔即時新聞／綜合報導〕美國昨（7）日對敘利亞發射飛彈，激怒俄羅斯政府，美俄頻頻互相嗆聲，都表示不排除將在敘利亞採取進一步的軍事手段。而日前遭化武攻擊的汗舍孔鎮今（8）日再遭空襲，至少造成1死3傷，且無法確認是誰發動空襲。

綜合媒體報導，敘利亞北部城鎮汗舍孔鎮（Khan Sheikhoun）日前遭化學武器攻擊，造成包括兒童在內上百人傷亡，戰爭現場的相關景象震驚國際。汗舍孔鎮今日又遭空襲，《CNN》報導，空襲事件至少造成1死3傷。

如同之前的化學武器攻擊事件，汗舍孔鎮今日遭遇的空襲，至今仍沒有人出面承認；《CNN》報導，汗舍孔鎮的活躍份子表示，無法確認今日的空襲到底由誰發動。敘利亞反抗軍則指出，今日汗舍孔鎮的空襲由俄羅斯戰機發動。

美國總統川普日前下令向敘國政府軍的空軍基地發射59枚「戰斧」巡弋飛彈，制裁疑似對汗舍孔鎮發動化武攻擊的阿塞德政權，此舉激怒俄羅斯政府，俄羅斯已宣布中止與美國在敘國境內避免空中衝突的備忘錄，美國則表示不排除再次對敘國發動空襲。

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