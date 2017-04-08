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朴槿惠3次偵訊仍不認罪 反咬閨密：她騙了我

2017-04-08  20:53

〔即時新聞／綜合報導〕南韓前總統朴槿惠因涉弊遭收押，現在已經進行3次偵訊了，不過朴槿惠不但未認罪，還反咬閨密崔順實，「我被崔順實利用了，她騙了我。」

綜合報導指出，朴槿惠在4日接受檢方第1次獄中訊問，當時她委屈地對調查的檢察官表示，「我被崔順實利用了，她騙了我。」朴槿惠在6日接受檢方第2次訊問，對於是崔順實共犯的指控，她同樣辯稱自己是被利用，對其他一無所知。朴槿惠在8日接受第3次訊問，但仍沒有認罪。

現在韓國法院已經批准檢方的申請，再剝奪朴槿惠10天的人身自由（到19日）。檢方當天並會對朴槿惠涉及的嫌疑進行高強度調查。檢方也計畫要繼續展開補充偵查、多次在獄中進行訊問，以爭取在大選競選活動開始（17日）前對朴槿惠提公訴。

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  • 南韓前總統朴槿惠因涉弊遭收押，現在已經進行3次偵訊了。（美聯社）

    南韓前總統朴槿惠因涉弊遭收押，現在已經進行3次偵訊了。（美聯社）

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